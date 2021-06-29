Набившая себе татуху 65-летняя Долина показала киску

Народная артистка России Лариса Долина удивила поклонников своим дерзким поступком.

Лариса Долина часто удивляет публику смелыми нарядами и ошеломительными преображениями. В свои 65 она выглядит потрясающе, подтянутой и стройной. Как выяснилось, Долина не против украсить свое тело татуировками. Одну из них она показала поклонникам.

В своем "Инстаграм" Лариса Долина показала новое тату на руке с изображением кошечки. Киска Маруся является ее любимым питомцем.

Стоит отметить, что это не первая татуировка на теле Ларисы Долиной. У нее есть татуировки различных мастей. Певица опубликовала трогательное видео с серой полосатой кошкой.

"Глядя на нее и изучая ее повадки, у меня складывается абсолютно четкое убеждение, что в прошлой жизни я была кошкой", – рассказала Лариса Долина.

Подписчики артистки рассыпались в комплиментах в адрес звезды и отметили, что ее кошечка очень милая, а тату получилась оригинальной.

Ранее Лариса Долина раскритиковала назойливых журналистов, которые сделали из ее болезни сенсацию. СМИ писали, что коронавирус у нее протекает тяжело, хотя официального подтверждения этому не было. Долина заявила, что представители прессы как стервятники набрасываются на каждый скандальный инфо-повод.