С кем проводят время Абрамович и Жукова после развода

Жукову подозревают в романе с греческим миллиардером, а Абрамовича все чаще видят с Юлией Пересильд. Однако информация о возможных новых увлечениях миллиардера и галеристки пока ходит лишь на уровне слухов и ничем не подтверждена.

Новость, что миллиардер Роман Абрамович и галеристка Даша Жукова решили расстаться, до сих пор активно обсуждается и в СМИ, и в соцсетях. Хотя Жукова и заявила, что это решение двух взрослых адекватных людей, любопытные интернет-пользователи находят все новые пикантные подробности расставания пары.

"После десяти лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе. Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге", – сразу после объявления о разрыве заявили супруги. Эти слова подтвердил адвокат Александр Добровицкий: он уверен, что пара разойдется мирно, так как они позаботились обо всем заранее и даже существует брачный контракт.

Школьная любовь Абрамовича певица Наталья Штурм уверена, что пара официально заявила о своем разводе не просто так. Вероятно, кто-то из бывших супругов готовится объявить о новом союзе или браке. Подтверждение того, что экс-супруги возможно устраивают каждый свою личную жизнь, пришло и с неожиданной стороны.

"Не знаю, кто кого кинул. Но у Даши роман уже месяца три", – поделилась сплетней Божена Рынска. Поговаривают, что новое увлечение Дарьи – 32-летний состоятельный грек Ставрос Ниархос. Кстати, когда-то он встречался с Линдси Лохан и Пэрис Хилтон.

Публикация от Julia Peresild (@juliaperesild) Июл 1 2017 в 10:53 PDT

С кем собирается в будущем коротать свой досуг Абрамович – пока остается загадкой. С равной вероятностью это может быть как и кто-то, о ком сплетники даже и не подозревают, так и вполне себе знакомая нам персона. Например, светская львица Надежда Оболонцева: не зря же говорят, что она принимает ухаживания от Романа. Или актриса Юлия Пересильд, в компании которой Абрамовича видят все чаще. Девушка замужем и воспитывает двоих детей, но когда и кого это останавливало, если на кону возвышенные искренние чувства и несколько миллиардов бонуса?