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Шоу-бизнес
"Я в порядке": Долина вышла на связь после слухов о тяжелой болезни

"Я в порядке": Долина вышла на связь после слухов о тяжелой болезни

Лариса Долина, наконец, прокомментировала разговоры о своем плохом самочувствии.
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Несколько дней назад в Сети распространилась информация о том, что певица заболела ковидом и переносит его очень тяжело. Однако ни сама Лариса Долина ни ее близкие не подтверждали этих слухов. Народная артистка просто перестала выходить на связь с поклонниками, а ее бывший муж Илья Спицын отказался от комментариев. При этом Лариса Долина не появилась на госэкзамене у своих студентов во МГИКе, что стало косвенным подтверждением пошатнувшегося здоровья певицы.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Фанаты народной артистки стали бить тревогу и попытались получить ответы на интересующие их вопросы у самой Долиной. Вчера их попытки, наконец, увенчались успехом. В комментариях под одной из публикаций в "Инстаграм" Лариса Александровна ответила:

"Спасибо, я в порядке".

Певица добавила, что она чувствует себя намного лучше и в ближайшее время даже планирует появиться на двух концертах – в шоу Григория Лепса и на дискотеке "Хиты 90-х".

Судя по ответам звезды, проблемы со здоровьем у нее действительно были, однако вряд ли певица заболела ковидом, ведь в таком случае она должна была бы оставаться на самоизоляции еще какое-то время. Сама Долина комментировать свой диагноз не стала, но заверила, что повода для беспокойства нет.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Лариса Долина получила странный подарок от Вали Карнавал, после которого и пропала из виду.

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Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 08:34 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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