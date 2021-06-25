"Я в порядке": Долина вышла на связь после слухов о тяжелой болезни

Лариса Долина, наконец, прокомментировала разговоры о своем плохом самочувствии.

Несколько дней назад в Сети распространилась информация о том, что певица заболела ковидом и переносит его очень тяжело. Однако ни сама Лариса Долина ни ее близкие не подтверждали этих слухов. Народная артистка просто перестала выходить на связь с поклонниками, а ее бывший муж Илья Спицын отказался от комментариев. При этом Лариса Долина не появилась на госэкзамене у своих студентов во МГИКе, что стало косвенным подтверждением пошатнувшегося здоровья певицы.

Фанаты народной артистки стали бить тревогу и попытались получить ответы на интересующие их вопросы у самой Долиной. Вчера их попытки, наконец, увенчались успехом. В комментариях под одной из публикаций в "Инстаграм" Лариса Александровна ответила:

"Спасибо, я в порядке".



Певица добавила, что она чувствует себя намного лучше и в ближайшее время даже планирует появиться на двух концертах – в шоу Григория Лепса и на дискотеке "Хиты 90-х".

Судя по ответам звезды, проблемы со здоровьем у нее действительно были, однако вряд ли певица заболела ковидом, ведь в таком случае она должна была бы оставаться на самоизоляции еще какое-то время. Сама Долина комментировать свой диагноз не стала, но заверила, что повода для беспокойства нет.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Лариса Долина получила странный подарок от Вали Карнавал, после которого и пропала из виду.