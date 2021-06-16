Долину ввели в ступор странным подарком

65-летняя певица поспорила на программе Максима Галкина "Музыкалити" с неопытной начинающей исполнительницей, после чего в Сети и прессе начался настоящий скандал. Лариса Долина уверяла, что без профессионального музыкального образования артист ничего не сможет дать своим поклонникам. Валя Карнавал возразила ей, и довольно в дерзкой форме. Душа артистки не могла такого вынести. Она крайне оскорбилась поведением блогера и была уверена, что яйца курицу не учат.
На днях случилась развязка инцидента, что еще более удивило публику и саму Ларису Долину, и даже ввело ее в ступор.
Валя Карнавал в знак возможного примирения прислала Ларисе Долиной подарок. Это была гавайская гитара укулеле с ее автографом. Певица показала сюрприз в своем "Инстаграм" и заявила, что не имеет претензий у звезде "Тик-Тока".
"Благодарю за подарок", – написала Долина.
Впрочем, инструмент она не стала использовать по назначению и отдала его внучке Саше играть.
Напомним, на Ларису Долину обрушилась волна негатива и травли после скандала с Валей Карнавал. Многие посчитали, что заслуженная артистка слишком резко высказалась в адрес молодой звезды.
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