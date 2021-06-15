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Шоу-бизнес
Заметно помолодевшая Долина сверкнула шрамом на груди: Вдруг стало стыдно

Заметно помолодевшая Долина сверкнула шрамом на груди: Вдруг стало стыдно

В последнее время многие отмечают, что Лариса Долина стала выглядеть просто безупречно.
прочитано 582 раза

Певица заметно похудела, поменяла стиль в одежде, и теперь с удовольствием радует поклонников новыми фотографиями. 65-летняя звезда уверяет, что стала лучше выглядеть благодаря правильному питанию и спорту.

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Накануне в личном блоге дочери Ларис Долиной Ангелины появился свежий снимок артистки. На фотографии звезда выглядит прекрасно: макияж эффектно подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Правда, некоторые обратили внимание на шрам на груди. Светлая полоска расположилась между ключицами.

"Мне даже вдруг стало стыдно, что в последнее время я себя останавливаю когда хочется выложить мою прекрасную (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала дочь Ларисы Долиной. Поклонники поддержали Ангелину, отметив, артистка выглядит невероятно! "Очень красивая", "Выкладывайте почаще, пожалуйста, чтобы мы тоже могли любоваться нашей любимой Ларисой Александровной", "Королева", – написали в комментариях.

Напомним, не так давно разразился скандал с участием Ларисы Долиной. Звезда стала гостьей шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным. В эфире артистка выразила недовольство по поводу некоторых молодых артистов, которые не умеют петь. Звезда вступила в перепалку с тиктокершей Валей Карнавал после того, как девушка, называющая себя певицей, не попала в ноты во время распевки.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 12:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая Долина стала необъятной

комментарии

Ответить:

Гость769084
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Все люди с возрастом стареют и это матушка природа. Но только не Пугалкина, Кудельман(долина)<цензура> Бабкина, Любка-кабриолет и все звездульки! Ну перекраивали бы моськи и и молчали про правильное питание!
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