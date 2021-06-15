Заметно помолодевшая Долина сверкнула шрамом на груди: Вдруг стало стыдно

Певица заметно похудела, поменяла стиль в одежде, и теперь с удовольствием радует поклонников новыми фотографиями. 65-летняя звезда уверяет, что стала лучше выглядеть благодаря правильному питанию и спорту.
Накануне в личном блоге дочери Ларис Долиной Ангелины появился свежий снимок артистки. На фотографии звезда выглядит прекрасно: макияж эффектно подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Правда, некоторые обратили внимание на шрам на груди. Светлая полоска расположилась между ключицами.
"Мне даже вдруг стало стыдно, что в последнее время я себя останавливаю когда хочется выложить мою прекрасную (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала дочь Ларисы Долиной. Поклонники поддержали Ангелину, отметив, артистка выглядит невероятно! "Очень красивая", "Выкладывайте почаще, пожалуйста, чтобы мы тоже могли любоваться нашей любимой Ларисой Александровной", "Королева", – написали в комментариях.
Напомним, не так давно разразился скандал с участием Ларисы Долиной. Звезда стала гостьей шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным. В эфире артистка выразила недовольство по поводу некоторых молодых артистов, которые не умеют петь. Звезда вступила в перепалку с тиктокершей Валей Карнавал после того, как девушка, называющая себя певицей, не попала в ноты во время распевки.
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