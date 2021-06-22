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Шоу-бизнес
Долина слегла со страшной болезнью после странного подарка от Вали Карнавал

Долина слегла со страшной болезнью после странного подарка от Вали Карнавал

Певица Лариса Долина пропала с радаров после новости о том, что у нее обнаружился коронавирус.
прочитано 605 раз

Несколько дней назад ряд телеграм-каналов написал о положительном тесте на ковид у певицы. По данным СМИ, она якобы тяжело переносит болезнь. Официально эти данные не были подтверждены. Однако у активной ранее звезды нет ни оной свежей публикации в "Инстаграм". Она не выходит на связь. Это не могло не напугать поклонников. Фанаты пишут: "Она вообще жива?".

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Долину ввели в ступор странным подарком

Пока никаких сообщений от окружения Ларисы Долиной и от нее самой не поступало. Однако известно, что она не смогла принимать госэкзамен у студентов своего курса в Московском государственном институте культуры.

Продюсер и бывший муж 65-летней Ларисы Долиной Илья Спицын отказался от комментариев. В разговоре с ФАН он заявил, что это ее личное дело, в которое не стоит лезть посторонним людям.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Ларису Долину огорошил странным подарком от блогера Вали Карнавал, с которой у нее произошел конфликт в эфире шоу Максима Галкина "Музыкалити". Поклонники уже подозревают, уж не связано как-то исчезновение Долиной с неожиданным презентом. Ведь если Долина действительно больна, то выходит, что она слегла со страшной болезнью именно после этого подарка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 18:08 Источник: ФАН ✓ Надежный источник
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Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток

комментарии

Ответить:

Гость783175
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Да у этой старушенции уже болячек выше крыши.А все бегает в мини ,молодится.Да еще и после стольких переделываний с физиономией,тут не только заболеешь.Все мир хотят удивить.А посмотришь вблизи на них без фотошопа и...содрогнешься.
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