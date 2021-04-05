"Так и хочется!": Раздетая Седокова склонилась в пикантной позе

Популярная артистка опубликовала эротичный снимок. Анна Седокова вскружила голову мужчинам.

Известная вокалистка Анна Седокова любит камеру и регулярно позирует перед ней в откровенном виде. Недавно знаменитость поделилась возбуждающим снимком, на котором она предстала в прозрачном боди. Поп-дива приняла пикантную позу: села на пол, согнула ноги в коленях и наклонилась вперед, вытянув руки. Положение Анны Седоковой выгодно подчеркнуло ее стройные ноги и округлые обнаженные бедра.

Чарующий образ светской львицы дополнила креативная прическа, к которой звезда прибегает нечасто. Экс-участнице "ВИА Гры" заплели длинные афрокосы, а на макушке собрали их них тугой пучок. Певица обратила внимание и на другие детали имиджа: подчеркнула длину ног босоножками на шпильках и не забыла о руках — надела на безымянный палец сверкающее кольцо серебряного оттенка.

Презентабельный снимок запал прямо в душу фанатам Анны Седоковой. Вид обворожительной звезды задел за живое тех, кто превозносит ее плавные изгибы тела. "Куколка, шикарная красавица", "Восхищаюсь", "Мадонна", "Российская Дженнифер Лопес", "Вечно голая", "Прекрасная дива", "Так и хочется! Но не скажу чего!", "Вы классная и стильная, а кто пишет про вас всякую грязь, просто завидуют", — написали пользователи Сети в комментариях к интересной публикации Анны Седоковой.

