"Родила прямо дома": жена Диброва сообщила о долгожданном появлении девочки

31-летняя модель Полина Диброва – четвертая жена 61-летнего телеведущего Дмитрия Диброва. Их брак был заключен 28 марта 2009-го. Причем Дибров начал ухаживать за Полиной, когда ей было 17 лет, а сам он был женат. Об отношениях в семье Полина откровенно рассказала за кулисами премии "Красота без границ" – культурно-просветительского проекта Елены Шериповой.



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