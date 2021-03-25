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"Родила прямо дома": жена Диброва сообщила о долгожданном появлении девочки

"Родила прямо дома": жена Диброва сообщила о долгожданном появлении девочки

31-летняя модель Полина Диброва – четвертая жена 61-летнего телеведущего Дмитрия Диброва. Их брак был заключен 28 марта 2009-го. Причем Дибров начал ухаживать за Полиной, когда ей было 17 лет, а сам он был женат. Об отношениях в семье Полина откровенно рассказала за кулисами премии "Красота без границ" – культурно-просветительского проекта Елены Шериповой.
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У Полины и Дмитрия Диброва подрастают трое сыновей – Александр, Федор и Илья. Теперь же супруги они мечтают о девочке. "Буквально позавчера мне приснился сон, будто бы я, глубоко беременная, стою дома, и вдруг происходят роды, – сообщила Полина. – И вот уже у меня в руках какой-то невероятной красоты девочка. Я не смотрела сонник с толкованиями, но предполагаю, что это либо рождение какого-то проекта, либо скорая беременность".

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Проект, в данном случае, кстати, вполне вероятен – Дмитрий Дибров только что закончил писать книгу, теперь за перо берется его прелестная жена. Она подписала выгодный контракт на публикацию своих мемуаров.

Полина не скрывает, что снова хотела бы снова стать мамой. "Если бы кто-то меня заверил, что точно родится дочка, то, возможно, мы бы и решились, – улыбается она. – Пока же я успешно подтверждаю звание мамы трех мальчиков".

Рассказала жена Диброва и про увлечения сыновей: "Они занимаются джиу-джитсу (система обороны, японское элитарное боевое искусство, основанное Такеноучи Хисамори – Прим. ред.), плаванием, у них в жизни много музыки – очень разносторонние ребята".

Что же касается отношений с супругом, который на 30 лет старше, то, по словам Полины, Дмитрий в семье – главный. Он же отвечает и за все финансы. "А когда – крайне редко! – случается какая-то ссора между нами, то я первая делаю шаг навстречу, потому что более отходчивая. Наверное, сказывается разница в возрасте".

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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Автор: 25 марта 2021, 08:56
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Дети Диброва дебютировали на подиуме

комментарии

Ответить:

Ника
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Любят повыпендриваться!!! Легкие деньги!!!
Гость672685
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Может мне вам рассказать, какой сегодня мне снился сон?... - маразм крепчает!!!Всю гадость выносят на всеобщее обсуждение, позор ДНИ .РУ!!! печатаете всякую грязь, может кто расскажет как сегодня 3 раза пукнул? Напишите обязательно!
Гость670482
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очередной <цензура> а не статья((((
1

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