"Родила прямо дома": жена Диброва сообщила о долгожданном появлении девочки

У Полины и Дмитрия Диброва подрастают трое сыновей – Александр, Федор и Илья. Теперь же супруги они мечтают о девочке. "Буквально позавчера мне приснился сон, будто бы я, глубоко беременная, стою дома, и вдруг происходят роды, – сообщила Полина. – И вот уже у меня в руках какой-то невероятной красоты девочка. Я не смотрела сонник с толкованиями, но предполагаю, что это либо рождение какого-то проекта, либо скорая беременность".
Проект, в данном случае, кстати, вполне вероятен – Дмитрий Дибров только что закончил писать книгу, теперь за перо берется его прелестная жена. Она подписала выгодный контракт на публикацию своих мемуаров.
Полина не скрывает, что снова хотела бы снова стать мамой. "Если бы кто-то меня заверил, что точно родится дочка, то, возможно, мы бы и решились, – улыбается она. – Пока же я успешно подтверждаю звание мамы трех мальчиков".
Рассказала жена Диброва и про увлечения сыновей: "Они занимаются джиу-джитсу (система обороны, японское элитарное боевое искусство, основанное Такеноучи Хисамори – Прим. ред.), плаванием, у них в жизни много музыки – очень разносторонние ребята".
Что же касается отношений с супругом, который на 30 лет старше, то, по словам Полины, Дмитрий в семье – главный. Он же отвечает и за все финансы. "А когда – крайне редко! – случается какая-то ссора между нами, то я первая делаю шаг навстречу, потому что более отходчивая. Наверное, сказывается разница в возрасте".
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