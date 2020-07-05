"У нее брови на лбу, я с такой не буду встречаться": избранник высказался о перетянутом лице Айзы Анохиной

Светская львица Айза Анохина сделала подтяжку бровей и лба. Процесс операции показали в рамках реалити-шоу о жизни звезды.

Экс-супруга рэпера Гуфа снимается в проекте телеканала "Супер" "Супер Айза". В очередном выпуске программы Анохину можно было увидеть на операционном столе.

Говоря о пластической хирургии, Айза отметила, что исправлять то, что раздражает в собственной внешности – это абсолютно нормально. Например, опущенные брови нервируют Анохину. По словам светской львицы, подобную проблему она унаследовала от отца.

"С возрастом они еще ниже опускаются, а глаза вдавленные и маленькие под слоем кожи", – высказалась звезда. Анохина подчеркнула, что после 50 лет ей, скорее всего, будет плевать на то, как она выглядит. Между тем сейчас она заботится об имидже.

Результатом пластики Айза осталась довольна. Звезда рада, что решилась на процедуру.

Между тем возлюбленный светской львицы, певец Олег Майами, не разделил ее восторга. Бойфренд отметил, что Анохиной не стоило ложиться под нож, мол, у нее и без этого все было хорошо. Решение избранницы Олег осудил, назвал глупостью. Артист пожелал, чтобы брови светской львицы вернулись на прежнее место.

"У нее брови на лбу, я с такой не буду встречаться", – вспылил мужчина, увидев перетянутое лицо возлюбленной. Позднее, поостыв, Майами сказал, что будет любить Анохину в любом виде.