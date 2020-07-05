"Не надо, пожалуйста": Венцеслава заподозрили в намерении спасать свою любовь на "Доме-2"

Венцеслав Венгржановский запомнился зрителям шоу "Дом-2" своим необычным, нередко выходящим за грани адекватности поведением. Недавно в Сети поползи слухи, что Венц может снова стать участником скандальной телестройки.

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