"Не надо, пожалуйста": Венцеслава заподозрили в намерении спасать свою любовь на "Доме-2"

Один из самых популярных участников шоу "Дом-2" Венцеслав Венгржановский никак не может построить личное счастье. Звезда телестройки давно ушел из проекта, однако за его жизнью продолжают наблюдать преданные фанаты. Так, в прошлом месяце стало известно, что Венц разругался с очередной женой и собирается опять вернуться в стан холостяков. При этом свадьба с девушкой по имени Дарья состоялась совсем недавно – в марте текущего года.
Прямо во время торжества произошел грандиозный скандал. На мероприятие явилась общая подруга влюбленных и заявила, что беременна от звезды шоу "Дом-2". В итоге новоиспеченная супруга получила нервный срыв и чуть не свела счеты с жизнью. Такой поворот не устроил Венцеслава и он заявил, что планирует развестись с неадекватной женщиной.
А вот недавно другой участник телестройки Дмитрий Дмитренко ошарашил поклонников проекта неожиданным заявлением. Он разместил в своем инстаграм-аккаунте общее фото с Венгржановским и задал интригующий вопрос, хотели бы фанаты шоу "Дом-2", чтобы Венцеслав пришел на телестройку вместе с супругой спасать свою любовь.
Однако подписчики не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.
"Как его потрепало-то", "Не надо Венца обратно, пожалуйста", "Видок у Венца не айс", "Если он придет, я вновь смотреть начну", – делятся своими мыслями фолловеры.
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