"Это был единственный раз": Асмус предстала абсолютно голой ради выгоды

Актрисе Кристине Асмус до сих пор достается из-за участия в скандальном фильме "Текст". Общественность решила, что звезде не следовало сниматься в столь откровенных сценах, ведь у нее есть супруг и ребенок.
Многие даже решили, что нашумевшая сцена из кинокартины стала главной причиной того, что супруги объявили о разводе. Асмус долгое время пыталась оправдываться, но теперь, видимо, решила подлить масла в огонь.
Аткриса обнародовала в своем "Инстаграме" снимок, на котором предстала абсолютно голой в ванной. Внимательные пользователи Сети сразу заметили, что именно эти фото появились в фильме "Текст".
В подписи к посту актриса рассказала интересный факт о съемках в нашумевшей кинокартине. Знаменитость поведала, что режиссер Клим Шипенко дал ей задание – сделать различные фото в разных условиях, однако в итоговый хронометраж "Текста" пошли только пикантные фото.
Оказывается, резонансная публикация имела под собой лишь одну цель – привлечь внимание поклонников к выходу сериала "Текст", который являет собой расширенную версию работы Шипенко. Поклонники Асмус по-разному отреагировали на размещенные фото, но в основном пользоватали оставили положительные комменариии.
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