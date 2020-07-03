"Появились другие романтические отношения": обнародованы сенсационные данные о расставании Асмус и Харламова

Расставание комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус стало темой дня. Выдвигаются самые разные теории о причине.

Причиной развода Гарика Харламова и Кристины Асмус после восьми лет брака стала банальная занятость, уверен ведический астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев. По просьбе "Дни.ру" эксперт посмотрел астрологические карты актеров.

По его словам, спасти отношения влюбленные могли еще полтора года назад, но оба не захотели этого, отдав предпочтение карьере. Как предположили многие, на репутацию Харламова повлияли хейтеры в социальных сетях, обзывая его "куколдом" в связи со скандальной ролью Асмус в одном из кинопроектов.

"И это действительно так, ведь публичным неудачам Гарика есть и астрологическое объяснение, – уточнил астролог. – В его жизни около семи лет подряд шел тяжелейший транзит Сатурна, который существенно бьет по репутации человека. И закончилось это неблагоприятное астрологическое время разводом с супругой. К слову, натальные карты артистов показывают, что они вовсе не переживают по этому поводу, а даже наоборот. У обоих актеров уже появились другие романтические отношения с новыми партнерами, и совсем скоро мы узнаем, с кем".

Конфликты и недопонимание в паре начались как раз полтора года назад из-за работы. Каждый из них пытался показать, кто успешнее, и решение о разводе было делом не одного дня. "Первым в их отношениях, кто начал искать утешение на стороне, стал Гарик. Кристина быстро уличила мужа в измене и поняла, что их любовь уже не спасти. Асмус нашла себе кандидата в качестве "запасного аэродрома", – заявил Ермолаев.