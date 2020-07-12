Лицо Асмус обезобразили гнойные волдыри

Кристина Асмус поделилась печальным опытом с поклонниками. Она объяснила, почему уже десять лет не умывается водой.

В своем инстаграм-аккануте артистка рассказала о секретах ухода за кожей. Выяснилось, что она давно не пользуется косметикой.

Кроме того, знаменитость никогда не прибегала к аппаратной косметологии и специалистов в области красоты. Она заверила, что в свои 32 года "ничего не делала" с лицом. "Не колола, не резала, не уменьшала, не надувала, не отщипывала. Моего лица никогда не касались никакие иглы и аппараты", – призналась Кристина Асмус.

Единственная процедуру, которую допускает актриса – чистка лица. Звезда поделилась о своем ежедневном уходе за коже. Оказывается, актриса использует только хлоргексидин.

"Не касаюсь лицом поверхностей (пол, диван, сиденье машины и т.д.); кисти для макияжа мою и обрабатываю спиртом после каждого применения (даже если это несколько раз в день) и меняю кисти на новые очень часто; постоянно обрабатываю телефон антисептиком; меняю постельное белье очень часто", – поделилась Критсина Асмус. Такие правила многие фолловеры посчитали слишком "замороченными".

Кроме того, фанаты не поверили артистке, сообщив, что она лукавит. Но Кристина Асмус рассказала, что виной тому был печальный опыт, когда одна из визажисток на съемке занесла ей на кожу "заразу". По словам звезды, ее лицо было изуродовано гнойными волдырями. Из-за этого артистке перестали предлагать работу и участие в съемках.

Знаменитость добавила, что состояние кожи было настолько ужасным, что ее невозможно было загримировать. У Кристины Асмус из-за этого даже была затяжная депрессия. К счастью, все это позади.