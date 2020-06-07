Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина

Виталина Цымбалюк-Романовская несколько лет назад поссорилась с недавно умершей Юлией Норкиной. После ее смерти знаменитость посчитала уместным облить мертвую грязью, а после попыталась объяснить, зачем это сделала.

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская позволила себе весьма нелестный отзыв о недавно ушедшей из жизни журналистке Юлии Норкиной. Две знаменитости пару лет назад сильно повздорили, поэтому Виталина решила, что имеет право после смерти Норкиной высказать все, что думает о ней. Потом, правда, пришлось оправдываться за содеянное.

Хамство в сторону усопшей разозлило многих россиян, и они окатили украинскую пианистку настоящей волной хейта. Поток ненависти был настолько велик, что Виталина не могла не ответить за сказанное ранее и попыталась оправдаться. Впрочем, это было сделано в весьма провокационной манере.

Так, Цымбалюк-Романовская заявила, что весь негатив в ее сторону связан с тем, что она не боится говорить людям правду, которая им не нравится.

"Мы не любим правду. Когда на меня клевещут – это ложь. И я об этом пишу. А вчера я показала вам Правду – и она вам не нравится. Вы узнали себя? Свою жизнь?", – обращается к подписчикам знаменитость.

Следом она окрестила своих недоброжелателей "агрессивными лицами", "недостойными" и припомнила, что ее бывший муж называл таких личностей "бракованными людьми". Знаменитость также сообщила, что всех недовольных заблокирует, так что потоки брани в ее сторону будут пресечены радикальным образом.

Напомним, супруга известного ведущего НТВ Андрея Норкина скончалась 5 июня. По одной из версий, журналистка умерла от инфаркта, однако некоторые источники сообщали, что звезда покончила жизнь самоубийством.