"Бесполый" ребенок Ефремова сцепился с Литвиновой у дверей дома

Ради эксклюзивного материала по одной из самых обсуждаемых тем российских СМИ репортеры были готовы на любые хитрости. Некоторые из них граничили с наглостью и бестактностью. По крайней мере, так считает 19-летняя дочь артиста – Анна Мария. Она рассказала об одном особо вопиющем инциденте, который произошел, когда Михаил Ефремов находился на допросе.
По словам девушки, она приехала домой вместе со своей крестной – актрисой Ренатой Литвиновой. Они с трудом пробились через толпу и зашли в подъезд, но одна из корреспондентов прошмыгнула за ними, утверждая, что тоже живет в этом доме. После этого женщина начала преследовать Ренату и Анну Марию с камерой, сцепившись с ними в перепалке и задавая им неприличные и неэтичные вопросы.
Затем журналистка попыталась проникнуть в квартиру, где проживал Михаил Ефремов. Однако "ветеран" таких противостояний Рената Литвинова не позволила ей зайти внутрь, несмотря на то, что самой актрисе также пришлось остаться за дверью.
Ранее в интервью одному из изданий Анна Мария Ефремова призналась, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Однако в своем-инстаграм аккаунте 19-летняя дочь актера называет себя лесбиянкой.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов грубо нарушил правила ПДД и врезался в легковую "Ладу" в центре Москвы, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. От полученных травм водитель "Лады" умер на следующее утро в больнице. Ефремова поместили под домашний арест на два месяца, расследование дела продолжается.
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