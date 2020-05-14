"Непонятно, как жить дальше": Стоянов сообщил о страшной беде

Во многом этот проект – продолжение культового "Городка", который Юрий Стоянов создал и вел вместе с Ильей Олейниковым с 1993 по 2012 год. Когда коллега ушел из жизни, он был ошеломлен, растерян, не знал, что делать дальше.
"Незадолго до того, как Илья заболел, я решил купить машину, – вспомнил Стоянов, – Давно мечтал о ней. Наконец заказал, внес аванс, после чего надо было полгода ждать. И вдруг не стало моего партнера. Я тогда сказал жене, что от автомобиля, очевидно, придется отказаться, потому что непонятно, как мы будем жить дальше, а ведь надо поднимать троих детей".
"Супруга убедила меня, что ее непременно надо купить – не для нее, не для дочерей, а именно для меня самого, – продолжил актер. – В противном случае это выглядит так, будто моя профессиональная жизнь закончилась, будто нет перспектив. А важно понимать, что в жизни, кроме той страшной беды, что уже произошла, есть что-то очень важное. Надо работать, придумывать. "Я настаиваю, чтобы ты купил эту машину. В конце концов, займем денег", – убедила жена. Какой это гениальный женский поступок!"
Напомним, что причиной смерти Ильи Олейникова стало онкологическое заболевание. Артист прошел несколько сеансов лучевой и химиотерапии, но облегчения это не принесло.
"Процедуры вызывали чудовищные многочасовые приступы икоты. У него все время кружилась голова, тошнило", – рассказывал в одном из интервью Стоянов о мучениях друга. По его словам, ни один сотрудник "Городка" не знал, насколько серьезно был болен Олейников – тот не сорвал ни одной рабочей смены.
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