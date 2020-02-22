Нужна пластическая операция: перенесшему инсульт Диброву дали совет

Популярный блогер Лена Миро внимательно изучила необработанные фотографии Дмитрия Диброва, сделанные на светских мероприятиях, и вынесла неутешительный вердикт. По ее мнению, у телеведущего "обмякшее и женоподобное лицо", обколотое филлерами.
На вопрос о том, делал ли Дмитрий Дибров какие-либо процедуры по омоложению, ответил основатель клиники Damas Clinic Амжад Аль-Юсеф. "На лице телеведущего есть следы от ниток. Скорее всего, он перенес подтяжку лица, шеи, подбородка. Кроме того, ему могли вкалывать инъекции – ботулотоксин и филлеры", – заявил специалист в интервью корреспонденту "Дни.ру".
Эксперт также отметил, что Дмитрий Дибров обладает чистой кожей. А это значит, что с шоуменом работают профессиональные косметологи. "Кожа очень хорошая, ухоженная. Видно, что она подпитана витаминами, возможно, гиалуроновой кислотой. Кроме того, телеведущий мог прибегнуть к витаминизации губ", – добавил пластический хирург.
Амжад Аль-Юсеф посоветовал 60-летнему шоумену сделать пластическую операцию, чтобы выглядеть лучше и больше не слышать нелестные сравнения. "Ему нужна корректная мужская подтяжка лица с минимальными швами и разрезами", – подчеркнул специалист.
Напомним, 17 февраля Дмитрий Дибров был доставлен в столичную больницу имени Боткина. Телеведущий упал в обморок в кинотеатре "Октябрь". Врачи диагностировали у звезды микроинсульт. Сейчас за шоуменом круглосуточно наблюдают медики.
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