Безработная Валерия лишилась миллионов из-за коронавируса

Covid-19 нанес серьезный удар по сфере развлечений. Многие артисты отечественного шоу-бизнеса жили новогодними корпоративами и концертами, однако в этом году все иначе. Массовые мероприятия сейчас под запретом, а выступать перед небольшой аудиторией можно лишь до 23:00. Многим артистам пришлось отменять выступления, а популярная певица Валерия даже была вынуждена отказаться от серьезного предложения.

Продюсер и супруг певицы Иосиф Пригожин рассказал, что всю праздничную ночь певица должна была работать. У Валерии был запланирован частный праздничный концерт, за который ей предложили восемь с половиной миллионов рублей. Однако от денег пришлось отказаться. В городе, где планировалось дорогое мероприятие запретили все выступления после 23:00. Муж артистки рассказал, что они поступили благородно, вернув всю сумму, хотя половину могли оставить себе.

Продюсер упомянул, что раньше обсуждать что-либо еще не было смысла, так как певица уже была занята. Сейчас же они готовы рассматривать другие предложения и работать в самую ожидаемую ночь года.

Напомним, многие звезды пошли на уступки в связи с ситуацией. Известно, что Ольга Бузова и Сергей Шнуров, например, снизили стоимость на свои частные выступления. Однако новогодняя ночь, безусловно, является самой дорогой в году. В разговоре с "РИА ФАН" Иосиф Пригожин сообщил, что считает это оправданным, так как артисты "лишают этого праздника себя" ради того, чтобы приехать на частное мероприятие к чужим людям. "Так принято во всем мире. Это не русские придумали", – отметил он.

В последнее время Пригожин часто жалуется на бедственное финансовое положение и подчеркивает, что артистам нужна помощь государства. Из-за подобных высказываний у продюсера произошел конфликт с Сергеем Шнуровым, предложившим соотечественникам собрать деньги, чтобы помочь семье Валерии.