"Скатерть-самобранка": Наталья Водянова обескуражила странным нарядом
Знаменитость посетила прием в резиденции российского посла во Франции. В соцсети она поделилась фото и видео с мероприятия.
Наталья Водянова выделялась из толпы благодаря необычному красно-белому платью с цветочным принтом и геометрическим узором. Образ звезда дополнила чокером и красной помадой. Девушка пила коктейли, танцевала и много общалась. Наталья Водянова осталась в восторге от вечеринки.
Пользователи соцсети же принялись обсуждать наряд российской модели. По вкусу он пришелся не всем. Некоторых обескуражил необычный принт платья. "Ужасное платье", "Наталья, вы красивы в наряде "скатерть-самобранка", "Платье идеально вписалось в сад", – оставили комментарии фолловеры. Однако большинству же поклонников Натальи Водяновой ее наряд пришелся по душе.
Как писали "Дни.ру", совсем недавно супермодель вернулась с Каннского кинофестиваля, где провела пару дней. Наталья Водянова продемонстрировала точеную фигуру в нескольких нарядах.
Напомним, работать моделью Наталья Водянова начала с 17 лет, и быстро добилась невероятных высот. Сегодня она успешна во многих сферах: девушка занимается благотворительностью, воспитывает пятерых детей и периодически снимается в рекламных кампаниях люксовых брендов.
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