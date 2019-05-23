Навка выставила напоказ голую грудь в Каннах
В рамках Каннского кинофестиваля французский режиссер Арно Деплешен представил свой новый фильм "Боже мой!". Вместе с ним на красную ковровую дорожку вышли исполнители главных ролей: Леа Сейду и Сара Форестье, а также модели с мировым именем – Адриана Лима, Наташа Поли, Изабель Гулар, Винни Харлоу и многие другие.
На их фоне достойно выступила наша соотечественница Татьяна Навка. Перед публикой прославленная фигуристка предстала в черном платье с пышной юбкой и головокружительным декольте. Образ спортсменки завершали гладкая прическа и роскошные украшения. Кстати, именно в статусе представителя известного ювелирного дома Chopard Татьяна Навка и появилась на кинофестивале.
В Сети неоднозначно отнеслись к выходу фигуристки. Кто-то негативно воспринял ее наряд. Мол, на фоне других гостей Канн Татьяна Навка со своей голой грудью смотрелась вульгарно. Другие отметили странную мимику звезды. Даже предположили, что спортсменка себе что-то вколола в лицо. Третьи придрались к позе – дескать, слишком закрытая, что якобы свидетельствует о "куче комплексов".
Впрочем, многие комментаторы восхитились необычным видом Татьяны Навки и похвалили за смелость. А злопыхателям ответили: критика – оттого, что к спортсменке приковано всеобщее внимание, потому что она – наша соотечественница. Мол, если бы фигуристка была иностранкой, то и спрос с нее был бы другой.
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