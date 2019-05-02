"Cлушателей скоро не останется": Аллегрова поплатилась за омерзительную выходку
По мнению Николаевой, решение Аллегровой не исполнять на концерте свои главные хиты и запретить зрителям съемку было опрометчивым. "Я считаю, что подобные вопросы нужно обсуждать еще "на берегу". Можно понять раздосадованных фанатов, желающих услышать любимую песню. Тем более, хиты Аллегровой давно не обновлялись. Да и все залы собираются ради этого, а не ради того чтобы послушать новинки", – сказала эксперт.
Более того, стилист осудила то, каким образом людям запрещали вести съемку шоу (слушателям светили лазерной указкой в глаза). "А светить людям лазером в глаза... Ну не знаю, все-таки не овцы в загоне, да и на мой взгляд в съемке концерта нет ничего страшного. Люди потом месяцами будут пересматривать. С таким отношением к слушателям – их скоро не останется", – резюмировала Николаева.
Ранее стало известно, что поклонники разочарованы выступлением певицы. Ирина Аллегрова отказалась петь свои главные хиты и запретила доставать телефоны.
Кубанская поклонница вокалистки, оставила разгромный отзыв о концерте знаменитости. По мнению фанатки, Ирина Аллегрова совсем разошлась.
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