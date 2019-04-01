Пара тарелок и бутылка: Волочкова устроила праздник таинственному возлюбленному
Своеобразный юбилей бывшая прима Большого театра и ее избранник отпраздновали накануне. В честь этого события на веранде роскошного особняка танцовщица накрыла скромный стол: буквально пару тарелок с угощениями и бутылка шампанского.
"Праздники мы можем устраивать сами себе и любимым даже без повода!❤️ Главное, чтобы было кому.🙏🏻 А вот личная и очень трогательная дата 180 счастливых дней и ночей вместе достойна того, чтобы ее отметить душевно и в романтике (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала знаменитость в личном Instagram.
Также звезда сообщила подписчикам, что любимый человек окружил ее любовью и лаской. Она буквально наслаждается объятиями избранника. После Анастасия Волочкова пожелала фолловерам счастливой жизни, любить и быть любимыми, чтобы у них не было времени на злость, зависть и агрессию.
Напомним, Анастасия Волочкова скрывает личность своего нового ухажера. Звезда постоянно рассказывает в соцсетях как счастлива с таинственным избранником, однако лица его никогда не показывает.
К слову, многие сомневаются в существовании возлюбленного Анастасии Волочковой. Например, Ксения Собчак, которая недавно была в гостях у балерины, так и не нашла в ее доме "следы мужского присутствия". Танцовщице пришлось показать теледиве снимки с возлюбленным.
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