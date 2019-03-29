Эффектная Волочкова показала большие дырки
График Анастасии Волочковой расписан буквально по минутам. Помимо водных процедур в бане и ледяной купели, отдыха на Мальдивах, благотворительных концертов и написания книги, скандально известная балерина успевает сниматься в телепередачах.
Чтобы выслушать экспертное мнение артистки, ее пригласили на Первый канал. Об этом Анастасия Волочкова сообщила на своей официальной странице в Instagram. Танцовщица выложила несколько фотографий, сделанных во время рабочего процесса. "В зале суда. А судьей быть сложно и ответственно", – призналась она.
Для съемок балерина надела черную декольтированную кофточку без рукавов и обтягивающие джинсы с большими дырками. Завершили образ накладные волосы и яркий макияж. Анастасия Волочкова не уточнила, в какой программе приняла участие, но интернет-пользователи предположили, что речь идет о ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле".
Ранее Анастасия Волочкова стала гостьей передачи "Звезды сошлись!" на НТВ, где пожаловалась на бывшего мужа, бизнесмена Игоря Вдовина. Танцовщица рассказала, что десять лет назад одолжила ему три миллиона долларов. Она копила на строительство дома, но понадеялась на честность супруга, которому к тому времени подарила дочь Ариадну. Однако денег от Вдовина ни через год, ни через два Волочкова не дождалась.
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