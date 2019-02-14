Потерявшая голос Серябкина сообщила о тяжелой болезни
В День всех Влюбленных артистка выступает на концерте с собственным проектом MOLLY. Однако, по словам Серябкиной, она не сможет порадовать зрителей живым исполнением своих хитов.
Причину она раскрыла в микроблоге. "На прошлых выходных я сильно заболела. Температура 39, плохое самочувствие и самое ужасное – у меня пропал голос", – рассказала Серябкина. Она добавила, что 14 февраля ей стало чуть лучше, и даже голос звучит лучше по сравнению с тем, что было.
"Я хотя бы начала сипеть. Мне нужно выходить на сцену. И я не хочу вас обманывать – я буду вынуждена петь под фонограмму. Я не хочу и не могу отменить выступление, потому что знаю, что вы меня ждете", – заявила 33-летняя Ольга Серябкина. Поклонники певицы тут же отреагировали на видеообращение.
Пользователи соцсети оказались больше обеспокоены ее состоянием, нежели фонограммой. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и поблагодарили за откровенность.
Напомним, ранее стало известно об уходе Ольги Серябкиной из группы Максима Фадеева SEREBRO . Теперь певица гастролирует со своим новым проектом MOLLY.
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