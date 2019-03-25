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Известный режиссер вызвал Дудя на дуэль после жутких унижений

Юрий Дудь. Фото: пресс-служба
Сарик Андреасян резко ответил журналисту на критику своих фильмов. Юрий Дудь получил от постановщика вызов на дуэль и предложение сделать с ним интервью.

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Знаменитый режиссер, снявший такие картины, как "Мамы", "Что творят мужчины!", "Непрощенный" и "Защитники", жестко высказался на своей странице Instagram об остром на язык блогере. Андреасяна оскорбило и унизило то, что в своем YouTube-шоу "вДудь" журналист постоянно критикует его работы и высмеивает способности.

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Сарик Андреасян разразился гневной отповедью, в которой вызвал Юрия Дудя на дуэль, а также призвал сделать с ним интервью.

"Предлагаю закрыть этот гештальт в любом удобном вам формате: дуэль, коктейль, батлл! P/S Юрий завтра улетаю в страну, где каждый кубометр воздуха напоминает Вам обо мне и вернусь 22-го апреля! Если осилите перелет еще раз, то приглашаю Вас в гости!.. (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", — отметил режиссер.

В доказательство своих слов Сарик Андреасян опубликовал нарезку интервью Юрия Дудя с приглашенными знаменитостями. В каждом из них он задает героям вопрос о режиссере.

Позже Андреасян в своем микроблоге отметил, что ему не нужна чужая слава, поэтому в том случае, если интервью не состоится, он не сильно расстроится. Он добавил, что считает нечестным играть в одни ворота. "В целом мне не интересен ни Дудь, ни интервью", – заявил режиссер.

Стоит отметить, что Юрий Дудь действительно довольно резко отзывался о фильмах Андреасяна. Так, в интервью с Дмитрием Нагиевым журналист спросил у актера, почему он соглашается сниматься в плохих фильмах. 

Автор: Валерия Нарская25 марта 2019, 18:17

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Дудь - унылое говно, кто его смотрит не понятно...
1

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