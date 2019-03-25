Известный режиссер вызвал Дудя на дуэль после жутких унижений
Знаменитый режиссер, снявший такие картины, как "Мамы", "Что творят мужчины!", "Непрощенный" и "Защитники", жестко высказался на своей странице Instagram об остром на язык блогере. Андреасяна оскорбило и унизило то, что в своем YouTube-шоу "вДудь" журналист постоянно критикует его работы и высмеивает способности.
Сарик Андреасян разразился гневной отповедью, в которой вызвал Юрия Дудя на дуэль, а также призвал сделать с ним интервью.
"Предлагаю закрыть этот гештальт в любом удобном вам формате: дуэль, коктейль, батлл! P/S Юрий завтра улетаю в страну, где каждый кубометр воздуха напоминает Вам обо мне и вернусь 22-го апреля! Если осилите перелет еще раз, то приглашаю Вас в гости!.. (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", — отметил режиссер.
В доказательство своих слов Сарик Андреасян опубликовал нарезку интервью Юрия Дудя с приглашенными знаменитостями. В каждом из них он задает героям вопрос о режиссере.
Позже Андреасян в своем микроблоге отметил, что ему не нужна чужая слава, поэтому в том случае, если интервью не состоится, он не сильно расстроится. Он добавил, что считает нечестным играть в одни ворота. "В целом мне не интересен ни Дудь, ни интервью", – заявил режиссер.
Стоит отметить, что Юрий Дудь действительно довольно резко отзывался о фильмах Андреасяна. Так, в интервью с Дмитрием Нагиевым журналист спросил у актера, почему он соглашается сниматься в плохих фильмах.
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