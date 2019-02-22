Известная модель перепутала Украину с Россией
Популярная модель может потерять часть своих обожателей. Либо Ратаковски плохо знает географию, либо опозорилась по невнимательности.
Девушка снялась обнаженной для украинского издания Harpers Bazaar, выложив на своей странице в Instagram обложку с подписью Harpers Bazaar Russia. Украинские подписчики обиделись на такое неуважение Ратаковски.
"Вряд ли она знает, где находится Украина", "Украина и Россия – это разные страны, Эмили", "Вот уж конфуз, так конфуз", – высказались фолловеры знаменитости. Но нашлись и те, кто встал на защиту Эмили Ратаковски.
По их словам, на обложке нет ни одного украинского слова. Однако штрихкод не оставил сомнения, что это именно украинская версия журнала.
Ранее американская модель и артистка опубликовала на своей странице в Instagram ряд откровенных снимков. Эмили Ратаковски снялась в пикантной фотосессии, прорекламировав собственный бренд нижнего белья.
Напомним, карьера Эмили Ратаковски началась в начале 2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Девушка представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и Versace.
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