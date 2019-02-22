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Известная модель перепутала Украину с Россией

Эмили Ратаковски. Фото: www.globallookpress.com
Красотка крупно оконфузилась. Эмили Ратаковски не сообразила, для какой версии журнала Harpers Bazaar снялась.
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Популярная модель может потерять часть своих обожателей. Либо Ратаковски плохо знает географию, либо опозорилась по невнимательности.

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Девушка снялась обнаженной для украинского издания Harpers Bazaar, выложив на своей странице в Instagram обложку с подписью Harpers Bazaar Russia. Украинские подписчики обиделись на такое неуважение Ратаковски.

"Вряд ли она знает, где находится Украина", "Украина и Россия – это разные страны, Эмили", "Вот уж конфуз, так конфуз", – высказались фолловеры знаменитости. Но нашлись и те, кто встал на защиту Эмили Ратаковски.

По их словам, на обложке нет ни одного украинского слова. Однако штрихкод не оставил сомнения, что это именно украинская версия журнала.

Ранее американская модель и артистка опубликовала на своей странице в Instagram ряд откровенных снимков. Эмили Ратаковски снялась в пикантной фотосессии, прорекламировав собственный бренд нижнего белья.

Напомним, карьера Эмили Ратаковски началась в начале 2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Девушка представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и Versace.

Автор: Валерия Нарская22 февраля 2019, 09:55
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