Известная модель перепутала Украину с Россией

Красотка крупно оконфузилась. Эмили Ратаковски не сообразила, для какой версии журнала Harpers Bazaar снялась.

Популярная модель может потерять часть своих обожателей. Либо Ратаковски плохо знает географию, либо опозорилась по невнимательности.

Девушка снялась обнаженной для украинского издания Harpers Bazaar, выложив на своей странице в Instagram обложку с подписью Harpers Bazaar Russia. Украинские подписчики обиделись на такое неуважение Ратаковски.

"Вряд ли она знает, где находится Украина", "Украина и Россия – это разные страны, Эмили", "Вот уж конфуз, так конфуз", – высказались фолловеры знаменитости. Но нашлись и те, кто встал на защиту Эмили Ратаковски.

По их словам, на обложке нет ни одного украинского слова. Однако штрихкод не оставил сомнения, что это именно украинская версия журнала.

Ранее американская модель и артистка опубликовала на своей странице в Instagram ряд откровенных снимков. Эмили Ратаковски снялась в пикантной фотосессии, прорекламировав собственный бренд нижнего белья.

Напомним, карьера Эмили Ратаковски началась в начале 2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models. Девушка представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и Versace.