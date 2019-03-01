"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика

Популярная комедийная актриса Марина Федункив дала откровенное интервью. На сцене это искрометная дама без комплексов. Кто бы мог подумать, что ее личная жизнь была полна драматизма.

Марина Федункив, не обладая признаками классической красавицы, пользуется популярностью у мужчин благодаря невероятной харизме. В отношениях с противоположным полом артистка все решения принимала сама. В том числе и об уходе. "Мужчины этого делать не любят. Может, обидеть не хотят. Страшно, если отношения себя изжили, и из них уже ничего не вытащишь. Любовь проходит, остаются уважение, благодарность, привычка. Это мучение – жить так", – уверена она.

На протяжении многих лет Марина Федункив была замужем, но недавно оформила развод. Актриса не могла мириться с пагубными привычками супруга. "Михаил был наркоманом. Я все 13 лет его спасала, а потом устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем – стал сильно пить. Это было топтание в болоте. Я все делала самозабвенно, верила, но поняла, что не в силах его изменить. Когда он выпивал, становился буйным, вел себя невыносимо", – призналась артистка.

Даже родители Михаила не понимали, как Марина могла находиться рядом с ним. По словам Федункив, они прямо предлагали ей уйти. "Когда умерла его мама, мы приехали на похороны, и его отец сказал: "Марина, мне недолго осталось – чувствую, уйду за ней. Пусть мой сын тебе жизнь не портит, живет здесь". Через год отца не стало. Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал", – цитируют звезду "7Дней" со ссылкой на "Антенну-Телесемь".

Замуж Марина пока не хочет. "Нужно выдохнуть, чтобы не перетаскивать горький опыт в новые отношения. Для этого необходимо время", – пояснила Федункив и добавила, что ее сердце свободно.