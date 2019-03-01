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"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика

Марина Федункив. Фото: www.globallookpress.com
Популярная комедийная актриса Марина Федункив дала откровенное интервью. На сцене это искрометная дама без комплексов. Кто бы мог подумать, что ее личная жизнь была полна драматизма.
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Марина Федункив, не обладая признаками классической красавицы, пользуется популярностью у мужчин благодаря невероятной харизме. В отношениях с противоположным полом артистка все решения принимала сама. В том числе и об уходе. "Мужчины этого делать не любят. Может, обидеть не хотят. Страшно, если отношения себя изжили, и из них уже ничего не вытащишь. Любовь проходит, остаются уважение, благодарность, привычка. Это мучение – жить так", – уверена она.

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На протяжении многих лет Марина Федункив была замужем, но недавно оформила развод. Актриса не могла мириться с пагубными привычками супруга. "Михаил был наркоманом. Я все 13 лет его спасала, а потом устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем – стал сильно пить. Это было топтание в болоте. Я все делала самозабвенно, верила, но поняла, что не в силах его изменить. Когда он выпивал, становился буйным, вел себя невыносимо", – призналась артистка.

Даже родители Михаила не понимали, как Марина могла находиться рядом с ним. По словам Федункив, они прямо предлагали ей уйти. "Когда умерла его мама, мы приехали на похороны, и его отец сказал: "Марина, мне недолго осталось – чувствую, уйду за ней. Пусть мой сын тебе жизнь не портит, живет здесь". Через год отца не стало. Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал", – цитируют звезду "7Дней" со ссылкой на "Антенну-Телесемь".

Замуж Марина пока не хочет. "Нужно выдохнуть, чтобы не перетаскивать горький опыт в новые отношения. Для этого необходимо время", – пояснила Федункив и добавила, что ее сердце свободно.

Автор: Наталья Аряева1 марта 2019, 10:59

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