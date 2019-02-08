Одолеваемая жуткими болезнями Лолита ищет спасения
"Гипертония" – такой диагноз поставили Милявской врачи. По признанию певицы, совсем недавно артериальное давление то снижалось, то повышалось. Приходилось постоянно пить лекарства, а иногда даже отменять концерты.
К счастью для артистки, проблему удалось решить. Звезда бросилась к адептам нетрадиционной медицины и прошла лечение пиявками.
"Шесть сеансов гирудотерапии сотворили чудо. Теперь мое давление в норме и до концерта, и после, и во время перелетов", – отметила знаменитость.
Лолита добавила, что перед процедурой посоветовалась со специалистом и расспросила знакомых, которые прошли через врачевание червями. "Я трус, но пиявок перенесла спокойно. Поверьте, это лучше капельниц и принятия таблеток горстями", – подчеркнула Милявская.
Между тем у Лолиты возникла аллергия. Причину звезда пока не понимает. Поначалу вокалистка грешила на клей для фиксации искусственных ресниц, однако выяснилось, что он гипоаллергенный. Теперь певица ищет спасения от новой напасти.
"Когда возвращаюсь в Москву, у меня начинают течь глаза. Иногда это случается во время концерта. Вот сегодня я постояла две минуты на балконе, обтерла лицо снегом, и началось! Хотя до этого два дня не выходила на улицу", - цитирует Милявскую Sobesednik.ru.
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