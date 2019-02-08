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"Камертон интеллигентности": смерть Сергея Юрского шокировала его коллег и народ

Сергей Юрский. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист России Сергей Юрский скончался в возрасте 83 лет в Москве. Трагическую новость прокомментировали его коллеги.
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В конце прошлого года артист был срочно госпитализирован из-за плохого самочувствия. Сотрудники Театра имени Моссовета тогда поспешили успокоить зрителей: по их словам, Сергей Юрский был в больнице на профилактическом лечении. 8 февраля актер скончался от остановки сердца. Об этом сообщила его дочь Дарья. Прощание с Сергеем Юрским состоится в театре. На данный момент решается вопрос о дате и месте похорон. 

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Со звездой простились российские артисты. Актриса Валентина Талызина поделилась своими воспоминаниями о работе с Сергеем Юрским. "Мы с ним работали много в театре Островского. Это великолепный мастер художественного слова, чистый человек, справедливый, совестливый, имеющий свою точку зрения <…> Жалко, грустно, уходит наше поколение", – передает ее слова телеканал "360".

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что "каждая роль, сыгранная Сергеем Юрским – будь то в театре, в кино – осталась навсегда в памяти". "Он был не просто масштабным актером, но и масштабным человеком, порядочным, принципиальным, небезразличным, всегда готовым поднять свой голос за правое дело. И еще у него было совершенно замечательное чувство юмора и абсолютно заразительный смех", – отметил он в своем микроблоге.

Юморист Владимир Винокур назвал Юрского "гениальным артистом". "Сегодня слово "гениальный" употребляют как попало: все гениальные артисты, а вот Сергей Юрьевич – действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве. Его помнят не только по театральным работам, но и по кинематографу. Мне посчастливилось сыграть с ним вместе в фильме "Пистолет с глушителем". Это было самое лучшее время в моей жизни", – цитирует его агентство НСН.

Коллега актера по фильму "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский отметил, что он был особенным артистом, которому нет равных. "Прощай… Человек-театр, человек-оркестр. Сегодня его не стало. Равных ему нет, штучный актер…", – написал он.

Актер Максим Виторган поблагодарил в своем Instagram звезду картины "Золотой теленок" "за интерес, веру, вдохновение, интеллект и достоинство". А супруг певицы Аллы Пугачевой назвал артиста "камертоном интеллигентности". "Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности", – передает слова Максима Галкина Ura.ru

На трагическую новость отреагировали и российские пользователи в социальных сетях. "Беги, дядя Митя": Сергей Юрский, актер, который делал нашу жизнь светлее. Спасибо вам, Сергей Юрьевич!", "Парадом командовать некому.. Сегодня умер Сергей Юрский", "Такие актеры не уходят, они с нами навсегда", – отмечали они.

Автор: Полина Крылова8 февраля 2019, 12:48

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