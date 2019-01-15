Россияне беснуются из-за страстного романа Крида и Серябкиной

Ольга Серябкина рассказала о чувствах к Егору Криду. Ранее знаменитости были в ссоре, а теперь, по всей видимости, возобновили общение.

24-летний Егор Крид и 33-летняя Ольга Серябкина в 2017 году выпустили трек "Если ты меня любишь". Композиция имела оглушительный успех, поэтому знаменитость продолжили совместную работу, результатом которой, стал музыкальный ролик, в котором певцы так натурально играли любовников, что многие поверили, что между ними больше, чем дружба.

К слову, сразу после выхода клипа Серябкина и Крид перестали контактировать. Поговаривают, что артисты очень сильно поругались во время съемок. Спустя время конфликт удалось урегулировать. Что именно стало яблоком раздора так и осталось тайной за семью печатями.

Какие отношения связывают звезд сейчас, доподлинно неизвестно. Однако сегодня, 15 декабря, Ольга внезапно посвятила Егору музыкальное видео. Серябкина под псевдонимом MOLLY выпустила клип на песню "Потому что любовь".

В ролике, который опубликован на сайте YouTube, певица играет сгорающую от неразделенной любви девушку. Охваченная страстью героиня пытается скрыться от своих чувств в разных уголках планеты, но покоя ей нигде нет.

"Когда я пишу тексты, обычно все они про то, что происходит у меня... Но каждый раз мне важно, чтобы вы чувствовали в дыхании песни себя и видели свое отражение. Уверена, что каждый знает, что такое влюбиться случайно и не в того. Неожиданно для самого себя. Лучшее – не ловить в этом ощущении грусть и тяжеляк, а кайфовать от себя, способного на чувства вопреки или просто так. Ничто не делает нас лучше, чем любовь. И главное, что у любой истории должен быть счастливый конец. А если складывается не так, то кайф в самом моменте. И именно сегодня я абсолютно счастлива и целиком состою из этого ощущения. На любой вопрос один ответ – ПОТОМУ ЧТО ЛЮБОВЬ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировала ролик Серябкина в личном Instagram.

Отметим, что клип вызвал бурное обсуждение в Сети. Завистники певицы буквально бесновались, расценив ролик как заявление о начале романа. Они обвиняли артистку в наглом пиаре, и "примазывании" к Егору Криду.

"Чем ближе конец января, тем больше Егора у Оли в аккаунте,мне кажется они вместе", "Слишком много намеков про отношения с Егором", "Чушня!!! Просто ради интгриги все это сделано. Сомневаюсь, что Ольга была бы с таким, как Крид....это не герой ее романа и тем более не спутник жизни. Все ясно, как день. Единственное с уверенностью могу сказать....она добилась чего хотела (бурных обсуждений и тому подобное)", – писали пользователи-Сети в комментариях.