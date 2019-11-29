Помолодевшую Успенскую вывели на чистую воду

Подтянутая фигура, роскошные ноги, лицо без морщин – артистка в свои 65 лет даст фору любой 30-летней красотке. По словам эксперта, учитывая специфику строения черепа исполнительницы, прикуса и возраст, Любовь Успенская выглядит великолепно.
Однако знаменитость имеет такую внешность не только из-за хорошей генетики. Косметолог вывела ее на чистую воду. "Линии натяжения и перераспределение тканей отчетливо свидетельствуют о височном лифтинге, блефаропластике (коррекция век), и также, предположительно, сделана ринопластика (изменение формы носа), причем, скорее всего, неоднократно", – приводит слова Орловой сайт "Комсомольская правда".
Специалист отметила, что Любовь Успенская наверняка использует инъекции гиалуроновой кислоты и ботулотоксина. Об этом говорит сдержанная амплитуда ее мимики. При этом сделано все очень аккуратно: лишних объемов и провисания кожи нет.
Отдельно Орлова высказалась о состоянии фигуры певицы. Она уверена, что Любовь Успенская явно занимается фитнесом, следит за питанием. Не исключено, что она делает массажи и обертывания. "У нее фигура молодой женщины. Это не только природные данные, но и большой труд", – оценила форму исполнительницы эксперт.
Напомним, этим летом королева шансона всерьез заявила, что устала ждать внуков от своей дочери Татьяны и сама готова снова стать мамой. Любовь Успенская объявила кастинг на должность суррогатной матери для своего будущего наследника. В пример она поставила Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова, которые тоже прибегали к помощи суррогатных матерей.
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