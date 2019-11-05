"А денег у тебя на нее хватит?": Цымбалюк-Романовская покрутила под носом у любовника своей "мохнаткой"

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская одна из самых завидных невест России. Недвижимость, деньги, имя, народная любовь – у нее есть, кажется, все. Недавно появился и жених под стать – певец Прохор Шаляпин. Для своей зазнобушки он ничего не жалеет.

На носу зима, а у Виталины все шубки прошлого, а то и позапрошлого сезона. Есть даже манто из горностая, которая она носила еще будучи женой Джигарганяна. Оно, конечно, поистрепалось, да в моде сейчас другие цвета и покрой.

К счастью, теперь рядом с прославленной киевской пианисткой есть не менее знаменитый певец Прохор Шаляпин. Он готов носить свою зазнобу на руках. И бросить весь мир к ее ногам, а не только какую-то шубу.

Любовник привел Виталину в элитный меховой салон и предложил выбрать любую шубку. "А денег у тебя на нее хватит?" – осторожно спросила нескромная в желаниях пианистка. Оказалось, Прохор в последнее время много выступал, прилично заработал, поэтому вполне может себе позволить порадовать зазнобу.

И Цымбалюк-Романовская пустилась выбирать. Из песца и мутона, из лисы и норки, она больше часа не могла определиться с выбором. Все крутилась и крутилась в разных "мохнатках" перед носом любимого, все гладила мех. "Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?" – мурлыкала пианистка.

Наконец, выбор был сделан. "Душечка, мне и 300 тысяч не жалко, – крикнул Шаляпин, и с гусарской удалью протянул кассиру "золотую" кредитку. Как говорится, не на чужие он гуляет, на свои.

Виталина соблазнительно облизнулась: "Сама себе завидую!" И кокетливо заметила, что теперь под такую дорогую обновку надо весь look создать, оформить законченный образ, явно намекая, что и сапожки новые не повредят, и юбочка. Влюбленный по уши Прохор, конечно, не откажет пианистке в праве быть самой красивой и стильной светской дамой Первопрестольной.