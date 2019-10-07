"Крысы-предатели": Бузова рассказала о судебной тяжбе с Тарасовым за имущество

С момента развода Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым прошло без малого три года. Но поклонники ведущей и певицы все не перестают спрашивать о тех отошениях.

"Мы с Димой не виделись после 30 декабря 2016 года, когда официально расторгли брак, – уверяет Бузова. – На самом деле он он всегда избегает мест которые я посещаю. Боится, наверное..."

Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасасов был женат до Оли и женился после нее. Очередная его избранница Анастасия Костенко 10 июля 2018 года родила дочь Милану, а 3 сентября 2019 объявила о второй беременности. При этом они постоянно врут о счастье и изображают идиллию! "Я простила и отпустила, – вздыхает звезда "Дома-2". – А они могут говорить все, что угодно. Бог им судья..."

"Мы с Димой прожили в браке шесть чудесных лет, – пояснила Бузова. – А то, как Тарасов повел себя в конце отношений, останется исключительно на его совести. Как и у тех, кто в тот момент кидал в меня камни.... Кстати, спустя время эти крысы-предатели ползут с просьбами сняться и поддержать их проекты..."

Ответила Оля и на вопрос о том, почему она терпит грязь от бывшего мужа и не подает на раздел имущества. Тем более, в интервью Ксении Собчак недавно заявила, что может так поступить, ежели захочет. "По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака, – цитирует Ольгу Бузову StarHit. – Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер – время еще есть!"