Рассекречено имя нового любовника подорвавшей здоровье MакSим

Певица MакSим предпочитает активный отдых. Взяв творческий отпуск, звезда скрылась в горах Алтая со своим новым бойфрендом.

MакSим решила больше внимания уделять здоровью. Медики посоветовали артистке сделать перерыв в выступлениях – у нее обнаружились проблемы с сосудами. сообщила поклонникам, что берет творческий отпуск на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем.

Последовав совету врачей, MакSим взяла творческий отпуск, и вместе со своим молодым человеком отправилась на Алтай. Кстати – наконец стало известно имя нового бойфренда певицы – Олег. К шоу-бизнесу он не имеет никакого отношения.

Пара вылетела в Горно-Алтайск 25 июля ночным рейсом в 00:10 – такие точные данные добыла Teleprogramma.pro. По данным издания, MакSим и Олег остановились в отеле Altay Resort, где любят бывать время от времени многие российские звезды.

Певица уже чувствует себя лучше – этому способствовали занятия спортом, спа-процедуры и, конечно, прогулки по горам. "Ездила туда несколько лет назад – эти горы невозможно сравнить ни с какими другими. Красота невероятная. Скучаю. Вообще обожаю путешествовать по России, обожаю активный, даже экстремальный отдых", – призналась MакSим.

Публикация от Русское Радио (@russkoe_radio) 26 Сен 2017 в 5:30 PDT

Отпуск певицы подходит к концу. MакSим возвращается на сцену – уже 1 сентября артистка даст концерт в Стерлитамаке.

Ранее сообщалось, что звезде приходится очень рано вставать – дети не желают без нее завтракать. В течение дня она пытается сделать много дел – и при этом побыть с дочерьми. А ночью – съемки, записи в студии или монтаж клипа, в результате – переутомление. Но теперь, после отпуска, все наладилось, верят поклонники.