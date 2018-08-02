"Отправил за хлебом и пивом": малолетняя дочь Панина села за руль

Актер Алексей Панин очередной раз решил спровоцировать желтую прессу. Наследница артиста Анна с удовольствием поддержала его идею.

В своем микроблоге Алексей опубликовал короткое видео. Запись за несколько часов набрала тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.

В кадре – крыльцо загородного дома. По лестнице спускается Анна. Девочка на ходу надевает шлем. Подросток подходит к припаркованному мотоциклу, смело сидится за руль и трогается.

Ниже артист отметил, что эта сцена обязательно должна попасть в новости. "Шокирующее видео❗️Алексей Панин посадил дочь за руль мотоцикла и отправил за хлебом и пивом🍺🍞", – написал он.

Поклонники оценили провокацию звездного семейства. Некоторые интернет-пользователи отметили, что газетчики должны приплачивать Панину за постоянную поставку информационных поводов. Другие с юмором отметили, что этот "вопиющий" случай должен быть обязательно разобран на ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 2 Авг 2018 в 2:55 PDT

"Где вы видели , что она поехала? Она только села! Все писец счас начнется лишить родительских прав и т.д! Леха эпатирует молодец учитесь🤗 (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)", "Да-да она меня обогнала на 120км видел ее)))))", "Сегодня в "Пусть говорят":невыдуманные истории,о которых невозможно молчать😂😂😂", "Вы отобрали работу у мастеров заголовков в Дни. Ру😂😂😂", – писали восхищенные фолловеры.

Отметим, что Панин часто веселит пользователей социальных сетей подобными выходками. Например, однажды он записал на видео, как его дочь везет тележку с несколькими бутылками пива. Тогда он попал под шквал критики.