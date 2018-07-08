Жена Овечкина поразила танцем на седьмом месяце беременности
Капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр
Овечкин привез в Москву кубок Стэнли. Сначала он драгоценный трофей смогли
увидеть все желающие в фанзоне на Воробьевых горах. Потом хоккеист отправился в
Новогорск на базу московского "Динамо" – своего родного клуба.
После этого он устроил закрытую вечеринку, где пела Катя Лель. На кадрах видно, что Овечкин танцует вместе с женой Анастасией Шубской, которая станет мамой уже через два месяца. Однако танец супружеской пары достаточно энергичен.
Подписчики отметили органичность движений Овечикина и его жены. "Хорошо танцуют", – написал один из них. "Классные. Как бережно он ее приобнимает", – отметил другой. "Очень классные, только позавидовать по доброму", – поделился еще один пользователь.
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