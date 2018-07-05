Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста
21 июня и 15 августа – дни рождения и смерти – святые для поклонников Виктора Цоя. Он прожил всего 28 лет, сверкнул яркой кометой и исчез в вечности. О нем снимаются фильмы, выходят книги, организовываются выставки и концерты памяти. И только Панин решил представить Цоя не бронзовым памятником, а живым человеком.
На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал фото, на котором музыкант запечатлен в костюме Адама (по требованию Роскомнадзора мы вынуждены интимные места заретушировать). "Виктор Цой. Мы ждем перемен. Если бы во времена Цоя был интернет, страшно представить, какой грязью его вымазали бы российские СМИ", – подписал снимок Панин.
Он предусмотрительно закрыл комментарии к фотографии, чтобы поклонники Цоя не брызгали ядом и не возмущались. Их можно понять. У Цоя живы отец, брат и сын. Каково им видеть такие снимки на пространстве Всемирной паутины?!
А Панину на чувства чужих людей, кажется, плевать. Не так давно он публично обратился к юмористу Максиму Галкину со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной". А потом подчеркнул: "Что касается гомосексуализма, я сказал правду. Я, например, бисексуал. Не считаю, что это оскорбление". Его совсем не волновало, что у Галкина есть старший брат, подрастают дети, и подобная грязь им будет неприятна.
Скорее всего, снимки с голым Цоем Панин быстро удалит, но сам факт их публикации вызывает вопросы. Вряд ли вытаскивать на свет член покойника – достойное мужчины занятие...
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