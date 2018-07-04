Российскую актрису затравили за свидание с иностранцем

Актриса нашумевшей теленавеллы "Сладкая жизнь" Мария Шумакова рассказала о романтической встрече с иностранцем. Поклонники мужского пола из России упрекнули девушку в отсутствии патриотизма.

В своем Instagram девушка рассказала. Как сходила на свидание с аргентинцем Паоло. Девушка отметила, что не видит ничего зазорного, когда российские барышни знакомятся с юношами из других стран.

"Свидание прошло приятно, хороший парень с хорошим чувством юмора. Никогда не влюблялась в иностранцев, поэтому свидание довольно быстро перевела на совершенно дружеский манер. Но вот, что меня удивило. Еще после поста, где я спрашиваю идти мне на свидание с аргентинцем (перепутала в начале с Бразилией) или нет, в direct посыпалась тонна гневных сообщений от русских хлопцев, мол какая я не Патриотичная! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала девушка пользователям Сети.

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha) 4 Июл 2018 в 1:16 PDT

Мария уверена, что в вопросах любви, человек должен делать только то, что ему хочется. "Любимые, русские мужчины! Что с вами не так? Если девушки делают выбор не в пользу вас может это о чем-то говорит и стоит задуматься? Может вам стоит быть более внимательными к русским барышням и ценить нас пуще прежнего?" – обратилась к отечественным представителям сильного пола Шумакова.

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha) 28 Май 2018 в 1:40 PDT

Отметим, что тесная "дружба народов", возникшая на почве любви к футболу, между российскими девушками и гостями мундиаля из других стран взбудоражила общественность. Горячая полемика из Госдумы перебралась на страницы СМИ.

Россияне разделились на два лагеря. Одни считают, что русские девушки могут спать с кем угодно, другие уверены, что непристойным поведением они позорят себя и страну.