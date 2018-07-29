Гнойник лопнул: Гузеевой вынесли приговор

Скандально известный блогер Лена Миро считает, что союз ведущих изначально был обречен. Она призывает не искать виноватых в ссоре, а указывает на то, женский коллектив по своей сути далеко не идеален.



Постоянные дрязги и уколы, которыми обмениваются в последнее время ведущие программы "Давай поженимся", лишний раз показывают, насколько не прочен коллектив, в котором работают одни женщины, считает блогер Лена Миро. "Когда соберутся три бабы вместе, рано или поздно этот гнойник рванет. Единственное, что может отсрочить взрыв -– деньги. Чем больше их, тем дольше нездоровый союз продержится", – написала она на своей странице в LiveJournal.



При этом она отметила, что Володина, Гузеева и Сябитова держались вместе долгие годы, потому что всем это было выгодно. Гузеева из-за невостребованности в кино, Сябитова для заработка на сватовстве, а Володина, чтобы повысить стоимость своих гороскопов, полагает Миро. Однако со временем, указывает она, "понесло" именно Гузееву, которая стала критиковать Володину. После чего пошли взаимные обвинения.

"Кто прав там -– да какая разница? В общем, клубок змей из районного серпентария. Даже деньги неспособны избавить женщин от ненависти друг к другу. Любой бабский союз обречен. Казалось бы, бабки, сидите – не рыпайтесь. Зарабатываете деньги, вас крутят по телевидению, но нет -бабский гнойник все равно вскрылся!" – заключила она.

Ранее астролог Василиса Володина пожаловалась на то, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова постоянно перебивают ее и не дают ей высказать экспертное мнение. Тем самым Володина подтвердила, что конфликт между тремя женщинами действительно есть. При этом за пределами съемочной площадки ведущие не общаются. Это было одним из главных требований Гузеевой.