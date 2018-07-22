Василиса Володина рассказала правду об отношениях с ведущими "Давай поженимся"
Астролог
Василиса Володина пожаловалась на то, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова
постоянно перебивают ее и не дают ей высказать экспертное мнение. Тем самым
Володина подтвердила, что конфликт между тремя женщинами действительно есть.
Она сказала, что ей не нравится, когда соведущие перебивают и высказывают субъективное мнение, а также не дают возможности детально и обстоятельно огласить результаты астрологического потрета и совместимости участников передачи. "Житейская мудрость – это, конечно, прекрасно, но в мире существует много другого помимо личного опыта моих прекрасных подруг", – иронизирует Василиса.
Пост для тех, кому в ближайшие недели предстоит не только отдых. Если заглянуть в бизнес-календарь «Повелитель времени» на июль-2018 можно только ахнуть и изумиться (активная ссылка на заказ календаря в заголовке профиля или набирайте вручную https://www.astrogift.ru/horoscope/time.shtml ) . . . В Москве только 4 часа в течение всего месяца обещают хорошую вероятность сделок С ПРИБЫЛЬЮ. И разбиты они на 2 дня. Остальные дни и часы от «не очень» до «ну, вы, блин, даете…». Хотя чему, спрашивается, удивляться? Тут и ретро-Марс, и затмения, и одни оппозиции вместо тринов. Обо всем этом уже было мной сказано много и неоднократно. И август не обещает чудес… Как уже писала это самые неоднозначные месяцы года. А если общие качества этих месяцев так себе, что делать человеку, который не может взять и остановить свою работу – сделки, встречи, ежедневную деятельность? Как прожить 9 недель, выдавая хоть какую-то продуктивность, готовясь к началу следующего делового сезона, а не просто медитируя на нефрит, как советую некоторые «профессионалы»? Давайте реалистично: . . . 1)Не ставьте перед собой планы-максимум на ближайшее время. Держите их в голове, но выделите основное. Еще лучше разделите все дела на 3 части – A) важное и срочное. B) важное и несрочное. C) Неважное любой срочности. Пункт B) сразу отложите на сентябрь и позднее. 2)Далее про пункт А) - Именно эти важные и срочные дела и старайтесь планировать в удачные часы и дни, используя календари «Повелитель времени», если речь о финансовых вопросах. «Войну и мир», если о любовно-личных. И «Лунный календарь» для всех др. тем. 3)Самые «пропащие» по календарям дни посвятите разбору собственных полетов и изучению допущенных ошибок. Прозрения будут горькими, но честными и эффективными. Не бойтесь познакомиться с мисс Правдой, иначе с мистером Успехом не встретитесь в принципе. 4)Дни «средненькие» отдайте делам пункта С) в зависимости от личных склонностей и опять же показаний планет. . . Все желающие узнать, какие дни-часы удачны для сделок и других дел, вообще и лично, ждет раздел «Календари» моего сайта, их там 4 вида. Активную ссылку знаете уже где искать или набирайте https://www.astrogift.ru/calendar
Отметим, что и за пределами съемочной площадки ведущие не общаются. Это было одним из главных требований Гузеевой, рассказала ранее Сябитова. Она также обвинила актрису во лжи по поводу финансового состояния коллег. "Однажды Лариса брякнула в эфире, что, мол, Роза-миллионщица, а они чуть ли не с хлеба на квас перебиваются. Но я не стала отнекиваться. Хотя, думаю, я беднее и ее, и Володиной. Уж как Василиса за свои консультации дерет, я молчу! К тому же можно посмотреть, кто какие дома себе отстроил, и сравнить доходы", – рассказала она.
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