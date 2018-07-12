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Ведущая "Давай поженимся" раскрыла детали предстоящей свадьбы

Роза Сябитова. Кадр youtube.com
Главная сваха России Роза Сябитова приоткрыла тайны личной жизни. Судя по всему, 56-летняя телеведущая счастлива с новым возлюбленным.
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О том, что у Сябитовой роман с ровесником-татарином Ринатом с Кипра, ведущая рассказывала Dni.Ru в апреле этого года. Теперь же сваха приоткрыла завесу тайны, сыграют ли они свадьбу.

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Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

По словам Розы, Рината она знала до начала их любовных отношений два года. Они познакомились на Кипре, где у нее был проект. Однако еще перед началом романа Сябитова поставила условие: мужчина не должен комментировать в СМИ их отношения. 

Влюбленный избранник Розы согласился. "Ринат – моя последняя лебединая песня… Приятно, что стареть буду именно с ним. Живет и ведет бизнес на Кипре", – цитирует телеведущую Teleprogramma.pro. По словам Сябитовой, у них гостевые отношения. "Соскучилась – полетела к нему", – говорит она.

Что касается предстоящей свадьбы, то здесь у ведущей есть свое твердое мнение. По ее словам, у каждого возраста свой так называемый кодекс. "Зачем смешить народ? Я не могу надеть ни фату, ни белое платье… Я уже бабушка", – заявила Роза. "Вот мне зачем это устраивать?.. Чтобы прессе показать, что у меня крутое платье?" – добавляет Сябитова.

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Она вспомнила свой второй брак, который оформила официально, а потом вложила уйму денег в развод. По словам свахи, ей даже пришлось откупаться от бывшего, чтобы не делить имущество.

Однако все это вовсе не значит, что свадьбы не будет. "Скорее всего, мы распишемся по киприотским законам. После этого собираюсь купить недвижимость на Кипре", – поделилась Роза.

Напомним, что Сябитова была замужем дважды. В первом браке, продлившемся десять лет, у нее родились двое детей – Денис и Ксения.

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Автор: Валерия Нарская12 июля 2018, 19:12
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