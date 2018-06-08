Оскандалившийся Панин обозвал Хабенского путаной

Актер Алексей Панин встал на защиту оскандалившегося Михаила Ефремова. Правда, при этом он унизил и оскорбил артиста Константина Хабенского.

В своем Instagram Алексей Панин опубликовал небольшое видео. На нем он, лежа в кровати с голым торсом, произносит гневную отповедь в сторону журналистов, которые, по его мнению, сделали из высказывания Ефремова в интервью YouTube-каналу "вДудь" громкий скандал.

"Все, кто посмотрел интервью Ефремова с Дудем, сказали, что Миша – лучший, все адекватные люди. Только наша пресса, эти говнокопатели, опять набрасывают говно на вентилятор. А самое поганое, что артисты типа *** проституток (…) Хабенского – *** (…) *** убогие люди (…), которые лижут жопу, чтобы не оказаться за бортом. В этой стране нельзя быть личностью. В этой стране нужно быть бараном", – матерясь через слово, заявил Панин.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 30 Май 2018 в 4:10 PDT

Напомним, недавно Михаил Ефремов в интервью журналисту Юрию Дудю сделал несколько громких заявлений. Например, он сказал, что Россия должна предложить Украине бесплатную поставку газа в течение 10-15 лет, а также отдать Крымский мост как компенсацию за полуостров. Также Ефремов отметил, что отказывается от проектов в Крыму, так как боится попасть под санкции в Незалежной.

Эти высказывания очень возмутили российских пользователей Сети, их обидело такое отношение к интересам родины, некоторые даже назвали Ефремова предателем и предлагали переехать в Киев.