Вайкуле пригрозила расправой журналистке во время интервью

Звезда призналась, что терпеть не может людскую глупость. Это качество человека может быстро вывести из себя певицу.



Певица Лайма Вайкуле заявила, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью. По ее словам, этот эпизод произошел с ней несколько лет назад. Исполнительница в ходе беседы с журналисткой была близка к тому, чтобы выйти из себя.



"Терпеть не могу глупость. Особенно если чушь несется энергично. Несколько лет назад во время интервью предупредила журналистку, что если не перестанет задавать бестолковые вопросы, то задушу", – рассказала она изданию "StarHit". Однако, по ее словам, девушка не прислушалась к просьбе и продолжила вести себя также. " И я сделала это – конечно, не по-настоящему. Просто показала руками, чтобы запомнила. Потом она выпустила неплохую передачу", – поделилась Вайкуле.

При этом артистка отметила, что в случае ругани использует русский язык, несмотря на то, что знает еще латышский. "Я говорю на двух языках, но ругаться удобнее на русском, потому что в родном, латышском, почти нет плохих слов. Самое обидное – дурак. Если так назовут, то все отношения сразу порваны", – рассказала она.

Певица также призналась, что больше всего времени проводить в Латвии. "В Юрмале у меня много лет свой дом. Тут хорошо, особенно весной и летом. Люблю выйти на террасу и наслаждаться природой в окружении друзей", - сказала Вайкуле.