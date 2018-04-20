Друг Тарасова взбесился из-за конфликта с беременной Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов инсценировал ссору с беременной женой. Спортсмен решил проверить друга на вшивость.

Дмитрий признался журналистам, что его близкие приятели футболисты Антон и Алексей Миранчуки в любое время дня и ночи готовы прийти к нему на выручку. Однажды он разыграл одного из братьев, после чего еще раз убедился в надежности своего товарища.

Тарасов решил исполнить хохму в международный день смеха. "Поздним вечером сижу в кафе с супругой, наступает первое апреля. Пишу Антону Миранчуку: "Брат, я поругался с Настей, мне очень плохо, приезжай". Он: "Что случилось?! Куда ехать?!". Брат был с девушкой, но я ему сказал, что не готов сейчас еще кого-то видеть. Антоха примчался в кафе… А там мы с Настей и с ее отцом! Говорю: "Какое число сегодня? Сегодня ты дурачок, ха-ха!". Антон немного разозлился, конечно. Зато я еще раз убедился: "Брат – друг! Братья – настоящие друзья!" А я всегда рядом", – рассказал Дмитрий журналу "Наш Локо".

Публикация от Anton Miranchuk (@miranchuk__jr60) 14 Окт 2017 в 9:39 PDT

Также Дмитрий отметил, что после того, как он и его супруга Анастасия Костенко поселились в загородном доме Антон и Алексей стали их самыми частыми гостями. На Новый год сестра подарила футболисту приставку Dendy и теперь спортсмены безвылазно играют в раритетный девайс. "Просто возвращение в детство", – говорит Тарасов. Миранчуки во всем поддерживают футболиста, а когда он шутит, не обижаются.

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94) 13 Апр 2018 в 8:05 PDT

Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу в январе 2018 года. Ранее спортсмен состоял в отношениях с начинающей певицей Ольгой Бузовой. Говорят, Костенко и Тарасов поженились из-за беременности девушки.