Ирина Безрукова со слезами на глазах рассказала о раке мозга

Ирина Безрукова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актриса дала откровенное интервью.

Ирина Безрукова родилась в семье врача и музыканта. Ее отец был талантливым артистом и играл на гобое в лучших оркестрах страны. Вследствие этого семья часто путешествовала. Ирина появилась на свет в Ростове-на-Дону. Через полтора года родилась ее сестра Ольга.

Однако отец стал выпивать и в подпитии был опасен. "Он был прекраснейший человек, но, когда выпивал, был агрессивен. Мама приняла решение, и оно было правильным – расстаться", – рассказала Безрукова.

Когда родители расстались, мать позвала на помощь бабушку. Та сидела с девочками, пока родительница трудилась на двух работах. Отец их периодически навещал, однако мать не хотела, чтобы он вернулся в семью. К тому же на тот момент она была больна. "Она не хотела стрессов. Так получилось. Это достаточно грустно. Когда мне было 11 лет, мамы не стало. У нее был рак головного мозга", – объявила актриса со слезами на глазах.

От девочек тщательно скрывали печальный диагноз, однако Ира и Оля понимали: что-то происходит. После первой операции мать прожила несколько лет, а во время второго хирургического вмешательства что-то пошло не так. Медики разрезали аорту, случилась сильнейшая потеря крови, однако женщину удалось спасти. После этой операции мать уже не поднималась, хотя и могла говорить.

Родительница умерла, когда Ирина находилась в поездке. За ней приехала соседка, которая и помогла ей вернуться домой. Актриса вспомнила, что буквально с порога поняла, что случилось страшное – было очень тихо, но при этом дома было много народу. Ирина не хотела ни с кем общаться, не хотела видеть мать в гробу, она не желала принимать этого. Интересно, что отца на похоронах не было, почему – неизвестно. Ирина никогда не обсуждала это с отцом.