Безутешную Безрукову передавали из рук в руки

Ирина Безрукова дала откровенное интервью Татьяне Устиновой в ее передаче "Мой герой". Популярная актриса рассказала о том, как смогла пережить смерть единственного сына.

Сын актеров Ирины Безруковой и Игоря Ливанова Андрей умер 14 марта 2015 года. Ему было всего 25 лет. Эта информация повергла в шок всю страну. Артистка крайне редко высказывалась о смерти сына, поэтому каждое ее слово на вес золота.

Так, в передаче Татьяны Устиновой "Мой герой" Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о единственном сыне. "Мой сын был очень чистым, прекрасным, мудрым. У него душа была… Какая-то необыкновенная душа! Маленьким он говорил такие вещи, что сразу становилось понятно: у него есть внутренний стрежень, в нем была заложена какая-то очень тонкая духовная суть. Он очень многое успел сказать мне. Я записывала в дневник его фразы, чтобы не забыть. Когда мне совсем тяжело, я перечитываю их. Андрей говорил: "Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна", – рассказала Безрукова.

После того как Андрей умер, Ирине оказали поддержку многие незнакомые ей люди. "Во-первых, спасибо огромное поклонникам. Я сама веду Instagram и Facebook, там многие оставляют мне слова поддержки. Даже не знала, что люди ко мне настолько расположены. Когда что-то происходит, ты с этим сталкиваешься, к этому нельзя быть готовым. Но есть очень хорошие друзья, которые меня из рук в руки передавали, чтобы ничего не случилось. Мой сын считал, что смерти не существует, есть какие-то параллельные истории… Поэтому я верю, что духовная составляющая не исчезает. Тело – это просто биологический скафандр", – заключила актриса.