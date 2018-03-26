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Бородина откровенно о беременности Собчак

Ксения Собчак и Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности бывшей коллеги по "Дому-2" Ксении Собчак. Телеведущая отметила, что публичным людям сложно сказать всем о чем-то личном.
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Во время одного из прямых эфиров в социальной сети Instagram многочисленные поклонники поинтересовались у Ксении Бородиной, действительно ли Ксения Собчак ждет второго ребенка. Бывшая сослуживица решила не уходить от ответа. Однако она высказалась максимально корректно относительно интересного положения блондинки.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Мы не то чтобы прямо тесно общаемся с Ксенией сейчас, но недавно виделись. Беременна ли она? На самом деле, когда ты публичный человек, очень тяжело сказать всем о чем-то личном, о той же беременности. Это очень интимный момент, поэтому, если Ксюша захочет, она сама расскажет. Во время моей второй беременности случилась очень неприятная вещь. Одна моя подруга, бывшая участница реалити-шоу, "слила" информацию об этом в одно издание. Это, конечно, стало для меня шоком. Сама бы я никогда так не поступила", – заявила Бородина.

Отметим, что Ксения Собчак искусно пользуется шумихой вокруг предполагаемой беременности. К примеру, на днях гламурная блондинка опубликовала снимок, на котором она в купальнике и с огромным животом. В подписи к фото Ксения дала понять, что на кадре – ее прошлая беременность сыном Платоном: "Совсем недавно было так! А вчера был День воды! Впервые с 1993 года – с тех пор как ООН объявил 22 марта Всемирным днем воды – этот "праздник" широкомасштабно отмечают в России (орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.)".

Более того, Собчак умудрилась уйти от прямого вопроса о своем интересном положении в прямом эфире. "Многие обратили внимание, что в конце кампании Вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что Вы беременны. Это правда?" – спросила у нее Марина Ким во время передачи "Ночь выборов". "У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику", – отреагировала Ксения.

И даже напор второго ведущего Дмитрия Борисова, давшего понять, что все хотят знать правду, не смутил ее. "Еще раз говорю: я надеюсь, у нас сегодня все-таки политическая программа. Спасибо!" – категорично оборвала разговор Собчак, после чего покинула ведущих.

Автор: Наталья Аряева26 марта 2018, 12:12
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