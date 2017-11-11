Ирина Безрукова откровенно о личной жизни

Актриса Ирина Безрукова приняла участие в программе "Идеальный ремонт". Во время эфира артистка разоткровенничалась о своей жизни.

Незадолго до выхода в эфир передачи "Идеальный ремонт" Ирина Безрукова заинтриговала поклонников, опубликовав на своей странице в соцсети несколько фотографий, на которых она заснята в компании с художником Павлом Вааном.

Раскрыть интригу актриса решилась лишь в эфире Первого канала. Безрукова сообщила, что является музой для художника. Выяснилось, что Павел и Ирина знакомы уже 17 лет, а сейчас их дружба может перерасти в нечто большее.

"За это время мы ни разу не успели друг друга обидеть или разочаровать – это великое искусство. Павел говорит, что я его муза, что я его вдохновляю. Это очень приятно", – заявила актриса.

В свою очередь художник отметил, что именно Безрукова позволяет ему раскрываться в творчестве. "Во время наших встреч, я напитываюсь теплом, которое дарит Ира, и потом еще долго делюсь им с окружающими. Я Ире за это благодарен", – сказал Павел.

Публикация от Идеальный Ремонт (@iremont.tv) Ноя 8 2017 в 10:53 PST

Однако, по словам Безруковой, Ваан не единственный мужчина в ее жизни. У актрисы есть несколько знакомых, с которыми она с удовольствием проводит время, к примеру, ходит на премьеры или просто прогуливается по городу.

Публикация от Идеальный Ремонт (@iremont.tv) Ноя 7 2017 в 9:20 PST

"Я всегда с большим удовольствием вижусь с Павлом, он настоящий кавалер и джентльмен. Я счастлива, что в моей жизни есть такой человек как Паша. Но я никогда ничего не планирую и не исключаю, что Вселенная пошлет мне моего человека, а чужих мне не надо", – отметила Ирина.

Публикация от Идеальный Ремонт (@iremont.tv) Ноя 11 2017 в 2:20 PST

Как ранее писали Dni.Ru, Безрукова действительно часто посещает кинотеатры. К примеру, Ирина пришла на премьеру нашумевшего фильма "Матильда". 52-летняя актриса вышла в свет в черном платье, подпоясанная тонким ремнем, чем вызвала подозрения у фанатов, обнаруживших у Ирины, по их мнению, большой живот.

