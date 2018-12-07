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Люди ужаснулись при виде обнажившейся Навки

Татьяна Навка. Фото: www.globallookpress.com
На вручение престижной премии Татьяна Навка пришла в весьма провокационном наряде. Ее черное платье оказалось достаточно коротким, и зрители смогли в полной мере оценить длину и стройность ног прославленной фигуристки.

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В Театре Вахтангова прошла церемония вручения международной независимой театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала". Олимпийская чемпионка Татьяна Навка получила премию за мюзикл "Руслан и Людмила".

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

"Моя первая награда в качестве продюсера!!! 😍😎🏆 Всегда страшно и ответственно браться за что-то новое и неизведанное для себя, выходить из зоны комфорта, рисковать и работать, работать и работать на успех, не только свой, но и своего проекта! Но если делать это с любовью, уверенностью, профессионализмом и замечательной командой, то все обязательно получится!!! Поэтому, мне особенно приятно быть лауреатом премии "Звезда Театрала" в номинации "Лучший театрализованный проект", т.к. эта награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий!!! Спасибо, дорогие зрители, за такую ответную любовь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась эмоциями Татьяна Навка, опубликовав фотографии с мероприятия на своей страничке в Instagram.

Фигуристка поблагодарила и свою команду: "Огромное спасибо Тинькову за вручение! 🙏 И, конечно же, особенная благодарность моей мегапрофессиональной команде, в том числе и креативной команде Алексея Сеченова, Игорь Оршуляк, Петр Чернышев, Александр Жулин, композитор Роман Игнатьев, без которых не было бы этого чудесного и волшебного проекта, так же как и "Аленького цветочка"! 🙌🙏 За поддержку и веру в меня, спасибо моей замечательной семье: маме, дочерям и моему любимому мужу!!! 🙏👪💞"

Поклонники поздравили спортсменку, а особо наблюдательные фанаты обратили внимание на наряд Татьяны. Многие похвалили фигуристку, но нашлись и те, кто выступил с критикой. Почему-то фанаты сочли, что Навке следовало бы прикрыть ноги.

"Что с ногами? Лучше скрыть", "Ноги страшные", "Все неудачное и платье и колготки... и ноги", "Странно, но черный цвет вам не подошел. А он вроде бы универсальный. Вы очень светлая и женственная, наверное поэтому", – прокомментировали пользователи Сети.

Автор: Наталья Аряева7 декабря 2018, 13:50
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