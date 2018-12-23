Навку сняли в обнимку с пивными кружками

Фигуристка поделилась забавным снимком в Instagram. Татьяна Навка сообщила, что репетиции спектакля на льду "Аленький цветочек" в полном разгаре.

При первом взгляде на фото может показаться, что звезда находится в бане с друзьями. Но на самом деле она находится во Дворце спорта "Мегаспорт", где проходят репетиции спектакля.

"Репетиции полным ходом. Или по старой традиции каждый год мы с друзьями ходим… Думаете в баню? Ан нет", – подписала забавный снимок Навка. Примечательно, что одним из хештегов под снимком оказался "с мечтами о бане". Известно, что спортсменка очень любит проводить время в парилке.

Поклонники оценили юмор Татьяны Навки. "Рада за вас. Полный вперед!", "Вы здесь такая девочка, которая спряталась. Вы такая скромная и очень трудолюбивая, думаю, вы в старости будете такая", "Пива много не бывает", "Воины ушли в бой! Тебе досталось пиво!", "С таким допингом можно и без репетиции обойтись", – высказались в комментариях пользователи соцсети.

Как писали "Дни.ру", ранее на своей странице в Instagram Ани Лорак опубликовала фотографию из-за кулис ледового шоу. На снимке позирует и Татьяна Навка. Поклонники обратили внимание, что на этом снимке она выглядит очень уставшей. А некоторые признались, что и вовсе не смогли узнать фигуристку без макияжа или сценического грима.